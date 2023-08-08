Додон высказался против приватизации крупных инфраструктурных предприятий Молдавии

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова уверен, что так считает и большинство граждан страны

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон высказался против обсуждаемой в правительстве приватизации крупных инфраструктурных предприятий.

"Абсолютно убежден, что владельцем предприятий в такой стратегической области, как энергетика, владельцем Кишиневского международного аэропорта, "Железной дороги Молдавии", "Молдтелекома" должно быть государство. Их нельзя отдавать в частные руки. Уверен, что так считает и большинство наших сограждан", - сказал Додон в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в правительстве Молдавии сообщили о подготовке к приватизации компаний Furnizarea Energiei Electrice Nord и RED Nord, которые поставляют электроэнергию в северные районы страны. Кроме того, обсуждается сдача в концессию Кишиневского международного аэропорта.

ПСРМ ушла в оппозицию после досрочных выборов в парламент в 2021 году. Законодательный орган и правительство контролируется проевропейской Партией действия и солидарности.