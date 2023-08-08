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"Мелитопольский молокозавод" вложит более 500 млн рублей в производство детского питания

Оно начнется в марте 2024 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Производство детского питания на "Мелитопольском молокозаводе" начнется в марте 2024 года, инвестиции составят более 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"До 1 марта [2024 года] на базе "Мелитопольского молокозавода" планируется строительство цеха по производству детского питания и установка технического оборудования, необходимого для изготовления продукции. Объем запланированных инвестиций свыше 500 млн рублей, в том числе при поддержке Фонда развития промышленности", - сказал Козенко.

Он отметил, что сырье для производства детского питания будут закупать у местных запорожских производителей.

4 августа по итогам поездки в Запорожскую область министр промышленности и торговли Денис Мантуров дал поручение проработать вопрос организации производства детского питания на базе "Мелитопольского молокозавода". 

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