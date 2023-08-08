СМИ: закрытие воздушного пространства Нигера может привести к удорожанию авиаперевозок

Самолеты вынуждены облетать ограниченную властями республики зону, пишет газета Daily Trust

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства в Нигере вынудило европейских авиаперевозчиков менять маршруты рейсов, направляющихся в соседнюю Нигерию, а это вскоре может сказаться на цене билетов. Об этом сообщает нигерийская газета Daily Trust.

По информации источников в авиаотрасли, самолетам придется облетать ограниченную властями Нигера зону. При этом вырасти могут цены и на перелеты внутри самой Нигерии: рентабельность местных перевозчиков поддерживалась за счет пассажиропотока из-за границы.

Продолжительность рейсов из Нигерии в Европу уже увеличилась на один час. Над территорией Нигера обычно пролетают самолеты в Великобританию, Испанию, Францию и другие страны Европы.

В то же время авиационный эксперт Сэмюэл Колкрик заявил, что у авиакомпаний есть возможность использовать воздушное пространство над Чадом и Ливией, чтобы добраться до Алжира.

Ранее французский национальный авиаперевозчик Air France принял решение приостановить полеты в столицы Нигера (Ниамей), Буркина-Фасо (Уагадугу) и Мали (Бамако). В авиакомпании также уточнили, что в связи с закрытием воздушного пространства над Нигером она вынуждена пересмотреть свои планы полетов, что приведет к увеличению длительности рейсов в ряд стран Африки от 15 минут до 2 часов.