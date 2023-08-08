Хабаровскую ТОР намерены расширить под проект модернизации порта в Николаевске-на-Амуре

По оценке директора Николаевского порта Ильи Терешенко, грузооборот увеличится более чем вдвое

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Территорию опережающего развития "Хабаровск" расширят под проект развития порта в Николаевске-на-Амуре. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Компания-оператор местного порта, получив статус резидента ТОР "Хабаровск", планирует приступить к восстановлению и модернизации портовой инфраструктуры. Это позволит увеличить грузооборот и нарастить перевалку социально-значимых и промышленных грузов", - написал Дегтярев.

Объединенная ТОР "Хабаровск" включает в себя территории опережающего развития "Комсомольск" и "Николаевск".

На сайте правительства Хабаровского края со ссылкой на директора Николаевского порта Илью Терешенко сообщается, что планируется ремонт кранов и причалов, согласно экологическим требованиям установят защитные экраны, ливневую канализацию, которая не была предусмотрена при строительстве порта. "То есть это ряд сложных технологических решений, работа над которыми уже идет. Дополнительно мы планируем изменить специализацию причала. Реализация проекта позволит нам более чем в два раза повысить грузооборот, эффективность и скорость обработки грузов, увеличить штат и создать новые рабочие места", - сказал Терешенко.

Помимо этого, новый инвестпроект позволит обеспечивать перевалку грузов для нужд северных территорий края, а также для крупнейших горно-металлургических предприятий Дальнего Востока - "Руссдрагмет", "Светлое". Общий объем инвестиций в проект в период деятельности инвестора на ТОР "Хабаровск" превысит 170 млн рублей. Реализовать задуманное намерены за два года.

Морской порт Николаевск-на-Амуре является единственным портом Дальнего Востока класса "река - море". На его территории осуществляется погрузка-выгрузка сухогрузных судов, пассажирские перевозки и ремонтная деятельность. В порту перерабатываются генеральные, лесные, минерально-строительные грузы, уголь, контейнеры. Общий грузооборот морского порта Николаевск-на-Амуре в 2022 году составил 56,8 тыс. тонн.