В Подмосковье реализовали инвестпроект импортозамещения в электронной промышленности

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в области в первом полугодии 2023 года выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проект компании "Краснознаменский завод полупроводниковых приборов "Арсенал" стал одним из 22 импортозамещающих проектов, реализованных в Московской области в первом полугодии 2023 года. Предприятие, расположенное в Краснознаменске, занимается разработкой и серийным изготовлением полупроводниковых и электротехнических компонентов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Подмосковье в первом полугодии 2023 года выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из факторов роста является активное инвестиционное развитие предприятий отрасли. Компания "Арсенал" КрЗПП" - один из примеров такого развития. В этом году на предприятии был реализован инвестпроект общим объемом инвестиций более 180 млн рублей, за счет чего компания создала около 10 высококвалифицированных рабочих мест", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.

Зампред также отметила, что в рамках инвестиционной деятельности "Краснознаменский завод полупроводниковых приборов "Арсенал" получил финансовую поддержку размером 80 млн рублей в фонде развития промышленности Московской области по программе "Конверсия".

Также компании оказывается содействие в решении кадрового вопроса. При поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области предприятие заключило соглашение с одним из учреждений профессионального образования о подготовке специалистов. "Краснознаменский завод полупроводниковых приборов "Арсенал" выпускает полупроводники и электротехнические компоненты, которые применяются в телекоммуникационной промышленности, в авиакосмической отрасли.