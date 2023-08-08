В районе Ново-Переделкино на западе Москвы построят новый корпус мясокомбината

Новый заводской корпус будет разделен на производственный, складской и административно-бытовой блоки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строительство второй очереди мясокомбината началось в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство ведется по адресу: промышленная зона Орлово, улица Новоорловская. Ранее на объект производства пищевых продуктов надзорным ведомством было выдано разрешение на строительство, эта документация действует до 7 января 2026 года.

"Промышленный комплекс по переработке мяса начал функционировать в Ново-Переделкине с начала 2022 года, а теперь принято решение о расширении производства. Строители приступают к возведению нового корпуса, площадь которого составит 40,8 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что новый заводской корпус будет разделен на производственный, складской и административно-бытовой блоки. "В производственной части разместятся цеха по изготовлению различных мясных консервов, а также зона приемки сырья и упаковочного материала, цеха консервирования и упаковки готовой продукции", - добавил заммэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что на территории складского блока будут установлены современные морозильные камеры и компрессоры. Также в здании предусмотрены административные помещения, гардеробные, душевые и комната отдыха для персонала. В ходе строительства будет выполнен монтаж инженерных сетей и произведены работы по благоустройству прилегающей территории.

"На данный момент Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на территории промышленной зоны Орлово. Все работы будут проходить под надзором наших инспекторов, к выездным проверкам объекта мы привлечем специалистов Центра экспертиз для исследования качества стройматериалов и возведенных конструкций", - резюмировал Войстратенко.