Reuters: Индия запретила отечественным производителям БПЛА использовать комплектующие КНР

По информации агентства, запрет связан, в частности, с необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях возросшей угрозы шпионажа и кибератак со стороны Китая

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Индии ввели запрет на использование импортируемых из Китая комплектующих при производстве военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) индийскими компаниями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его сведениям, запрет продиктован необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях возросшей угрозы шпионажа и кибератак со стороны Китая, а также возможным ущербом для индийских вооруженных сил от использования в отечественных БПЛА электронного, радиотехнического оборудования и оптики китайского производства.

По данным источников, в настоящее время 70% оборудования для производимых в Индии дронов импортируется из Китая. Как считают собеседники Reuters, запрет заставит индийских производителей искать другие источники импорта для БПЛА, а также может привести к росту стоимости отечественных беспилотников на 50% и увеличению сроков их разработки и производства.

Индия в текущем 2023-2024 финансовом году планирует потратить $19,7 млрд на модернизацию вооруженных сил. 75% этой суммы получат для выпуска новых вооружений индийские государственные и частные компании.