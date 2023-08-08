ДОМ.РФ предложил создать единую ипотечную программу для строительства частных домов

Руководитель аналитического центра Института развития в жилищной сфере Михаил Гольдберг отметил, что за шесть месяцев 2023 года было выдано около 40 тыс. ипотек на ИЖС, а по итогам всего года число таких кредитов может достигнуть 70 тыс.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предложил создать единую льготную ипотечную программу в РФ для сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Инициативу представил в эфире медиапроекта Минстроя РФ "Строим будущее России" руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"В настоящий момент на рынке действуют несколько ипотечных программ с господдержкой: "Льготная", "Семейная", "Дальневосточная", запускается "Арктическая", а также множество региональных программ. Однако нет простого и понятного "ипотечного меню" по ИЖС. По нашему мнению, нужно сделать единую программу - одну целевую по поддержке ИЖС, где были бы прописаны все опции", - резюмировал эксперт.

Гольдберг отметил, что за шесть месяцев 2023 года в РФ было выдано около 40 тыс. ипотек на ИЖС, а по итогам всего года число таких кредитов может достигнуть 70 тыс. Он напомнил, что еще в 2021 году в РФ практически не было кредитов на строительство своего жилья. По итогам 2022 года в России было выдано 33 тыс. кредитов на ИЖС, сообщал в апреле 2023 года глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.