В Калужской области использующие труд осужденных компании получат льготы

Юрлицам в регионе также направят субсидии на возмещение части затрат на создание участков, функционирующих как исправительные центры

ТАСС, 8 августа. Организации Калужской области, использующие труд осужденных к принудительным работам, смогут получать льготы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение приняли по итогам встречи губернатора Калужской области Владислава Шапши и главного федерального инспектора по региону Игоря Князева. 8 августа состоялось координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона, посвященное развитию в Калужской области сети исправительных центров.

"Решением координационного совещания УФСИН по Калужской области поручено проработать вопрос возможного предоставления льгот организациям, использующим труд осужденных к принудительным работам, а также субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на создание участков, функционирующих как исправительные центры", - говорится в сообщении.

Шапша отметил, что в регионе есть несколько успешных примеров организации исправительных участков для трудоустройства осужденных. Он рекомендовал руководству ответственных ведомств продолжить эту работу. "На предприятиях открываются исправительные участки, осужденные привлекаются к труду, получают зарплату, имеют возможность возмещать ущерб и помогать своим семьям. Люди встают на путь исправления, такой подход существенно снижает уровень рецидивной преступности", - приводятся слова Шапши.

В 2020 году в Калужской области ввели в эксплуатацию УФИЦ при исправительной колонии №5 с лимитом наполнения 45 человек. Приоритетным направлением стало создание участков на базе предприятий и организаций во взаимодействии с бизнес-сообществом. В 2022 году организовали два таких участка на 134 места на базе предприятий "Зеленые линии - Калуга" и "Думиничская производственная компания".

В 2024 году откроется еще один УФИЦ на базе колонии-поселения №6 для 224 осужденных. Как отметили в пресс-службе, ведется работа по созданию 524 мест. Также письма для рассмотрения вопроса о создании УФИЦ направили в 32 организации оборонно-промышленного комплекса.