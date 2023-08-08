ЦБ выпустил монету к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Монета номиналом 2 рубля выполнена из серебра 925 пробы и выпущена тиражом 5 тыс. штук

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности России". Имеет номинал 2 рубля, выполнена из серебра 925 пробы, ее диаметр - 33 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 5 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Расула Гамзатова и летящих журавлей, а также факсимиле подписи поэта и годы его жизни: "1923" и "2003", вписанные в стилизованный контур горной вершины.

ЦБ по традиции напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.