Мишустин назвал важной для технологического суверенитета России работу ФРП

Премьер-министр РФ отметил, что реальный сектор экономики получает средства для инвестиций на льготных условиях - от 1% до 5%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проекты Фонда развития промышленности (ФРП) составляют основу технологического суверенитета России, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором ФРП Романом Петруцей.

"Фонд развития промышленности <...> ведет очень важную работу, связанную в первую очередь с технологическим и промышленным суверенитетом страны", - сказал глава кабмина. "Те проекты, в которые вкладывается фонд, и являются основой для технологического суверенитета", - подчеркнул он.

Реальный сектор экономики, как указал премьер, получает средства для инвестиций на льготных условиях - от 1% до 5%. "Причем, что очень важно, на длительный срок - на 10 лет", - заметил он.

Именно такой цикл, по словам Мишустина, нужен для проведения всех масштабных работ, связанных с промышленной кооперацией, для создания высокотехнологичных производств, формирования соответствующего кадрового потенциала. Такой подход позволил запустить сотни современных производств, отметил он. "Конечно, это способствует росту отечественной индустрии", - заключил председатель правительства, обратив внимание на то, что такая работа крайне необходима именно сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Премьер также напомнил, что в 2022 году Фонд развития промышленности был докапитализирован на 120 млрд рублей. Это, по словам Мишустина, дает возможность предоставить льготное финансирование по нескольким перспективным направлениям.

При этом сейчас, указал глава кабмина, приоритетом является выпуск компонентной базы для таких важных отраслей, как тяжелое машиностроение, фармацевтическая промышленность, сельхозмашиностроение, автомобильная промышленность.

Фонд развития промышленности и наука

В целом, по словам премьера, Фонду "очень важно сохранять связь с наукой". "Научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР) должны быть в сфере вашего внимания, я уверен, они и есть", - отметил глава кабмина. Он добавил, что именно НИОКР помогают построить в дальнейшем новые эффективные производства.

Мишустин также обратил внимание, что регулярно посещает регионы, где общается с предпринимателями, владельцами промышленных предприятий, руководителями, рабочими. "Всегда звучат два основных вопроса. Первый вопрос - это длинные деньги, или деньги льготного кредитования, которые были бы доступны на срок выше семи лет. <…> И второй вопрос - это гарантированный спрос. Для тех, кто вкладывается, очень важно понимать перспективы отраслевого развития и гарантированный спрос. Это касается всех: и самых важных сейчас для нас отраслей - таких, как станкостроение, станкоинструментальная промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника. Это вопросы, связанные и с той же нефтехимией, и с самолетостроением, с двигателестроением, с тяжелым машиностроением", - перечислил премьер.

"Я хочу попросить вас внимательно следить за этим, чтобы был контакт с НИОКРами, с теми, кто работает в науке, и, конечно, [хочу попросить] продолжать поддерживать наши предприятия, чтобы достигнуть тех национальных целей развития, о которых нам говорит президент, и промышленной, в том числе технологической, независимости", - заключил Мишустин.