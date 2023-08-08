В Домодедове инвестор вложит 250 млн рублей в создание производства напитков

На предприятии по изготовлению лимонадов и кваса создадут 40 рабочих мест

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "ДМД Технологии" инвестирует 250 млн рублей в новое производство безалкогольных напитков на территории городского округа Домодедово в Московской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "ДМД Технологии" построит на территории городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса, инвестировав в его создание 250 млн рублей. Землю под реализацию проекта компании предоставили в аренду в рамках программы поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль", - говорится в сообщении.

Как уточнила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на предприятии создадут 40 рабочих мест. "Площадь импортозамещающего производства, которое планируют запустить в 2026 году, составит 2 тыс. кв. м", - сказала она.

В министерстве отметили, что на новом производстве будут выпускать безалкогольные напитки, изготовленные путем естественной ферментации и брожения. Производственные мощности будущего завода позволят изготавливать 500 тыс. бутылок в месяц.

"Это еще один пример создания абсолютно нового предприятия в Подмосковье благодаря антикризисной мере поддержки. Для реализации проекта инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью порядка 1 га по льготной ставке. С начала этого года инвесторами уже арендовано порядка 350 га", - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.