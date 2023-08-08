8 августа, 08:44
Военная операция на Украине

Участвующие в СВО контрактники Республики Алтай получат выплату в 100 тыс. рублей

Деньги начнут поступать военнослужащим в августе

ТАСС, 8 августа. Региональную выплату Республики Алтай в 100 тыс. рублей для мобилизованных распространили и на военных, служащих по контракту в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

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"Выплату в размере 100 тыс. рублей, которая ранее была предоставлена всем мобилизованным из Республики Алтай, теперь могут получить лица, заключившие с Министерством обороны России контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ с 1 марта 2023 года, убывшие через военные комиссариаты Республики Алтай или пункт отбора на военную службу по контракту города Горно-Алтайска, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции", - сказал он.

Нововведения связаны со внесенными изменениями в указ "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан". Документ подписал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

По словам Максимова, деньги будут выделять из регионального бюджета. Первые выплаты начнутся уже в августе. 

Теги:
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичВоенная операция на Украине
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