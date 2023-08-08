Компании ГК "Гарда" "ИКС холдинга" объединились в холдинг

В состав топ-менеджмента холдинга вошел, в частности, генеральный директор управляющей компании "Гарда" Евгений Гольдин

МОСКВА, 8 августа /ТАСС/. Разработчики систем сетевой и информационной безопасности "Гарда технологии", "Техаргос", "Weblock", "Makves" и "Бастион" объединились в холдинг "Гарда", который является частью "ИКС холдинга". Об этом сообщили журналистам в пиар-службе "Гарда".

"Разработчики систем сетевой и информационной безопасности "Гарда технологии", "Техаргос", "Weblock", "Makves" и "Бастион" объединяются в холдинг "Гарда", - сообщили в пиар-службе.

Там отметили, что на текущий момент 50% выручки холдинга приносят проекты по построению сетевой инфраструктуры, 25% - защите данных, 17% - сетевой безопасности и 10% - аудиту и сервисным услугам.

В состав топ-менеджмента холдинга вошли генеральный директор управляющей компании "Гарда" Евгений Гольдин, заместитель генерального директора управляющей компании "Гарда" Рустэм Хайретдинов, генеральный директор "Бастион" Александр Ковалевский, генеральный директор "Гарда технологии" Максим Симачев, генеральный директор "Техаргос" Евгений Гуганов, генеральный директор Makves Роман Подкопаев и генеральный директор Weblock Александр Самохвалов.

В ближайшие два года группа компаний "Гарда" планирует войти в топ-3 крупнейших вендоров систем корпоративной безопасности в России, подчеркнули в пиар-службе.