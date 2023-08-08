ФРП сообщил, что в проблемной зоне находятся менее 2% профинансированных фондом проектов

Проведенная в 2022 году докапитализация Фонда развития промышленности на 120 млрд рублей позволила профинансировать проекты на рекордные 140 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проведенная в 2022 году докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП) на 120 млрд рублей позволила профинансировать проекты на сумму 140 млрд рублей, что стало рекордом для фонда. При этом в проблемной зоне находится менее 2% проектов, сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным директор фонда Роман Петруца.

"Мы получили огромный объем заявок от промышленных предприятий на долгосрочные займы по льготной и, главное, фиксированной ставке на реализацию своих инвестиционных проектов. И та докапитализация, которую вы упомянули, действительно была своевременной и позволила фонду профинансировать рекордный для нас портфель проектов на 140 млрд рублей. <...> Фонд поддерживает портфель проектов в достаточно хорошем состоянии - менее 2% находится в проблемной зоне, остальные проекты реализуются", - сказал он.

В прошлом году ФРП было предоставлено 256 займов. "Акцентами прошлого года стали проекты в области машиностроения, до половины средств, имеющихся в распоряжении фонда в прошлом году, были направлены на финансирование проектов в области автомобилестроения, производства сельхозтехники, транспортного машиностроения", - пояснил Петруца.

Отмечается, что наряду с ГАЗом, "Автовазом", "Уралом" и "Камазом" заемщиками стали малые и средние предприятия, которые делают компонентную базу для автопроизводителей. В их числе Алтайский завод прецизионных изделий, Ярославский завод дизельной аппаратуры, НПО "Белмаг", Костромской завод автокомпонентов, "Автотор".

"Более 10 проектов фонд профинансировал в прошлом году в области транспортного машиностроения - это линейка различной мощности дизелей и критические комплектующие для подвижного состава. Эти проекты реализуются "Трансмашхолдигом" и группой компаний "Синара", - заключил директор фонда.

Фонд развития промышленности, который был создан в 2014 году, предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. С 2015 года ФРП выдал свыше 1 350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей.