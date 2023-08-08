Курганская область выделит по 10 тыс. рублей к школе отдыхавшим в регионе детям из ЛНР

Деньги направят 200 получателям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Курганская область выделит 200 детям из подшефных территорий Луганской Народной Республики по 10 тыс. рублей поддержки для подготовки к школе. Об этом сообщила первый замгубернатора региона Оксана Куташи в своем Telegram-канале.

"Приняли решение дополнительно поддержать семьи с детьми из подшефных территорий. На подготовку к школе каждому ребенку из Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, который этим летом отдохнул в Курганской области, выделим по 10 тыс. рублей. Кроме того, ребята получат в подарок школьные рюкзаки. Всего на отдых в наш регион приехали 200 ребят из ЛНР", - написала она.