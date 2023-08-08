На юге Москвы будут производить вентиляционные воздухораспределители

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда на юге столицы возводится промышленный парк "Бутово"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Промышленный парк "Бутово" строят на юге Москвы, там планируется разместить производство вентиляционных воздухораспределителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда на юге столицы возводится промышленный парк "Бутово". После ввода объекта в эксплуатацию здесь разместится производственная компания, изготавливающая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, готовая промышленная инфраструктура пользуется большим спросом у инвесторов, желающих разместить производство на территории столицы. Сегодня в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда реализуется 12 проектов по строительству промышленных объектов. Один из них расположен в районе Южное Бутово, промпарк возводит инвестор из структуры ПИК. Его общая площадь составит около 58 тыс. кв. м, а инвестиции в проект - не менее 4,8 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе, летом было подписано соглашение с производственной компанией Redvent, изготавливающей воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Площадь выкупленного помещения составляет 864 кв. м. Компания планирует перевезти часть производства из Рязанской области в Москву, куда поставляется около 40% продукции производителя. Это позволит создать до 30 новых рабочих мест.