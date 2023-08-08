Небольшие стадионы получат отечественные мобильные телескопические мачты для видеосъемки

Мачты будут использованы ПФК "ЦСКА" для съемки матчей дублирующего состава и юношеских команд в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первые российские мобильные телескопические мачты для видеосъемки изготовил для футбольного клуба ЦСКА стартап VideoPod, входящий в кластер SportTech группы компаний "ТехноСпарк". Об этом сообщили в пресс-службе "ТехноСпарка"

VideoPod - телескопическая мачта, на которую устанавливается видеокамера. Конструкцию можно сложить, упаковать в чехол и перевозить с одного стадиона на другой на легковом автомобиле. Высота расположения камеры может достигать 10 метров, что обеспечивает хороший обзор поля.

Изготовлено две мобильные телескопические мачты для видеосъемки. Они позволяют снимать игры на небольших стадионах, где нет стационарных вышек, и мачты будут использованы ПФК "ЦСКА" для съемки матчей дублирующего состава и юношеских команд в Москве.

"Мачта VideoPod - это российский продукт, мы собираем ее в Москве на территории "ТехноСпарка". Она дешевле зарубежных аналогов и более доступна - нет проблем с доставкой", - приводит пресс-служба слова генерального директора SportTech Сергея Ермилова.

VideoPod регулярно выполняет заказы от клубов "Российской премьер-лиги".