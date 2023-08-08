В Тегеране заявили об особом месте БРИКС в мире

Замглавы МИД страны по экономическим вопросам Мехди Сафари отметил, что потенциал отношений республики с членами организации в экономической сфере очень высок

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Возможности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) позволили объединению занять особое место в мире. Об этом заявил в Тегеране заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари на открытии конференции, которая посвящена сотрудничеству исламской республики с БРИКС.

"Возможности стран - членов БРИКС позволили этой группе занять особое место в мире", - приводит слова Сафари иранское агентство Fars. Он отметил, что потенциал отношений Ирана с членами БРИКС в экономической сфере очень высок. "Россия, Индия и Китай входят в число экономических партнеров Ирана в регионе, наши экономические отношения прочны, между нами установлено стратегическое сотрудничество и партнерство", - подчеркнул он.

Говоря о санкциях, введенных рядом западных стран против Тегерана, Сафари отметил, что Иран "обладает большими возможностями в области транспорта и энергетики". "Мы не сомневаемся, что БРИКС может играть более важную роль в сотрудничестве с другими странами", - продолжил он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 7-8 августа находится в Иране с визитом. В программе его поездки встречи с руководством внешнеполитического ведомства республики для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы и взаимодействия Ирана с БРИКС.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.