В Совмине Белоруссии заявили о компенсации снижения экспорта в недружественные страны

Рост экспорта товаров происходит преимущественно за счет торговли в Россию и дружественные страны, отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Белоруссия в первом полугодии полностью компенсировала снижение экспорта товаров на Украину и в недружественные страны ростом поставок в Россию и дружественные государства. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на заседании правительства.

"Рост экспорта товаров происходит преимущественно за счет экспорта в Россию и дружественные страны, рост - $5,6 млрд. Отрадно отметить, что мы полностью компенсировали снижение поставок в Украину и недружественные государства", - цитирует первого вице-премьера агентство БелТА.

Вместе с тем, Снопков констатировал, что темпы роста импорта товаров оказались более высокими, чем экспорт. "В результате в первом полугодии дефицит внешней торговли достиг $1,6 млрд против положительного сальдо за аналогичный период прошлого года по товарам - $125 млн", - уточнил он. Первый вице-премьер обратил особое внимание на "стремительный рост импорта непродовольственных потребительских товаров". "Таких товаров мы завезли на $1,4 млрд больше, чем экспортировали", - сказал первый замглавы правительства. "При этом продовольственных потребительских товаров мы экспортировали на $1 млрд больше. Примерный баланс, но вместе с тем тенденция не является позитивной", - отметил он.