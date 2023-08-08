"Яндекс" представил "ТВ Станции", объединяющие функции умных колонок и телевизоров

С помощью голоса они смогут не только переключать каналы, регулировать громкость или искать фильмы и сериалы, но и, например, опускать шторы или включать музыку, в том числе с выключенным экраном, отметили в компании

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Яндекс" во вторник представил устройства, объединяющие функции умных колонок и телевизоров, - "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", передает корреспондент ТАСС с презентации компании.

Обе модели оснащены четырехъядерным процессором и работают на операционной системе "Яндекс ТВ". Как обещают в компании, пользователям будет доступен весь функционал "Яндекс Станций" - с помощью голоса они смогут не только переключать каналы, регулировать громкость или искать фильмы и сериалы, но и, например, опускать шторы или включать музыку, в том числе с выключенным экраном.

"ТВ Станция" доступна с диагоналями экрана 43 и 50 дюймов, "ТВ Станция Про" - с диагоналями 55 и 65 дюймов, обе модели имеют разрешение Ultra-HD (4К). Станции оснащены QLED-экранами с антибликовым покрытием и технологией локального затемнения Local Dimming.

В "ТВ Станции" стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, в версии "Про" - шесть динамиков общей мощностью 44 Вт.

"ТВ Станции" с диагональю экрана 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов - 49 990 рублей. Стоимость "ТВ Станций Про" с диагоналями 55 и 65 дюймов составляет 47 990 и 99 990 рублей соответственно.

8 ноября 2022 года в России начались продажи умных телевизоров "Яндекса" с поддержкой голосового ассистента "Алиса", которые могут работать с "Яндекс Станциями", но не были объединены с ними.