Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала первые в России цифровые насосы-дозаторы

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского, устройство будет полезно в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Устройство будет полезно в пищевой и химической отраслях промышленности, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичная научно-производственная компания, расположенная в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство первые в стране высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Устройство будет полезно в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK - инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления.

Ожидается, что новинка успешно заместит аналогичную продукцию ушедших с российского рынка немецких брендов. Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую производительность, что значительно ограничивало его использование, и предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

"Компания работает в ОЭЗ Москвы с 2015 года, за это время она выпустила более 5 тыс. систем и аппаратов для широкого спектра технологических задач. С начала 2022-го число сотрудников предприятия выросло в два раза. Производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, ранее было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.