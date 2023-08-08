Торги на бирже Милана начались падением основного индекса из-за налога на сверхприбыль

Основной индекс FTSE MIB снизился на 0,5%

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Основной индекс Миланской биржи FTSE MIB снизился на 0,5%, до 28 388 пунктов, после открытия торговой площадки во вторник, следует из данных на сайте биржи.

Больше всего снизились котировки акций основных банков Intesa Sanpaolo (-7,19%), Unicredit (-6,1%), Bper Banca (-8%), Finecobank (-7,81%). Как отмечают аналитики, это связано с решением Совмина страны в понедельник вечером ввести налог в 40% на сверхприбыли банков в 2023 году, чтобы компенсировать расходы домохозяйств и бизнеса, связанные с резким ростом процентных ставок.

Накануне вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини назвал решение "мерой справедливости" и указал, что доходы будут направлены в том числе на помощь населению в получении ипотечных кредитов на покупку первого жилья. По его словам, речь идет "не о нескольких миллионах, а о нескольких миллиардах".

Налог в размере 40% будет взиматься в том случае, если чистый процентный доход, зафиксированный в 2022 году, превысит значение 2021 финансового года не менее чем на 3%.