Хайнань стал приоритетным регионом Китая для инвесторов с помощью преференций

Одним из ключевых направлений для иностранных предприятий остается сфера современных услуг городского порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 8 августа. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань благодаря активной политике местных властей по предоставлению преференций инвесторам и созданию благоприятных условий для их деятельности стала одним из приоритетных регионов КНР в плане привлечения иностранного капитала. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, на недавно прошедшей на острове конференции, которая была посвящена финансированию высокотехнологичных отраслей порта свободной торговли, обсуждались преимущества местных инвестиционных проектов. Как утверждают присутствовавшие на этом мероприятии представители иностранных компаний, которые хорошо изучили рынок Китая ради эффективных капиталовложений, Хайнань "предоставляет первоклассные условия, обладает оптимальной системой менеджмента и концепцией, ориентированной на сервис".

В частности, генеральный директор китайского представительства американского производителя биофармацевтических препаратов Viatris Ни Сянъян рассказал, что его компания изучила более 10 городов в наиболее привлекательных регионах КНР и в итоге выбрала Хайнань. Он отметил, что эта провинция "постоянно демонстрирует прогресс в привлечении иностранных инвестиций".

Как прокомментировал департамент коммерции Хайнаня, власти региона активизируют усилия не только по привлечению капитала из других стран, но и стимулируют местные предприятия финансировать перспективные торгово-экономические проекты за рубежом, поощряют их осваивать внешние рынки. Одним из ключевых направлений для иностранных предприятий остается сфера современных услуг Хайнаньского порта свободной торговли: как следует из официальных подсчетов, на соответствующие отрасли приходится свыше 80% зарубежного капитала, который провинция фактически использовала в январе - июне.

Согласно статистике, на острове осуществляют инвестиционную деятельность компании из более чем 60 стран и регионов. В январе - июне компетентные ведомства Хайнаня зарегистрировали порядка 730 новых инвестирующих коммерческих организаций. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем фактически использованного иностранного капитала в провинции за первые шесть месяцев текущего отчетного периода составил 13,37 млрд юаней ($1,86 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 23,3%.