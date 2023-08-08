В Петербурге разработали законопроект о налоговом вычете за ветеринарную помощь питомцам

Инициатива предполагает, что вычет можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила федеральную инициативу - проект закона о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних питомцев. Об этом сообщается в Telegram-канале городского парламента.

"Документом предполагается, что максимальный размер вычета составит 6,5 тыс. рублей на одного питомца. Это 13% от суммы 50 тыс. рублей. Претендовать на преференцию смогут владельцы питомцев - физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или ином законном основании", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель бюджетно-финансового комитета заксобрания Денис Четырбок, "налоговый вычет - это не дотация, не субсидия, а возврат собственного налога на доход, который был удержан, поэтому получить его смогут только работающие граждане". Чтобы под действие льготы не подпали те, кто занимается коммерцией, в документе предусмотрено, что вычет можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период, отметил депутат в своем Telegram-канале.

Законопроект внесли в петербургский парламент, после рассмотрения его направят в Государственную думу.