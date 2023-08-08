Эксперт считает, что взрыв в порту Турции может негативно сказаться на мировом рынке зерна

Профессор Университета Коньи Халук Гедикоглу отметил, что этот инцидент может в конечном счете побудить участников рынка задуматься о проблемах инфраструктуры хранения и транспортировки зерна

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Потеря 15 тыс. тонн зерновых в результате взрыва в турецком порту Дериндже не повлияет на мировые цены на зерно, но способна спровоцировать панические настроения из-за дополнительных рисков. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

"Потеря 15 тыс. тонн зерна в элеваторах в Дериндже не является какой-то серьезной проблемой для мирового рынка и сама по себе не повлияет на цены. Однако надо понимать, что этот инцидент, хоть он и является небольшим по масштабам, продемонстрировал наличие рисков для инфраструктуры. А это уже способно привести к паническим настроениям у производителей и среди участников цепочек поставок, что уже может повлиять на мировые цены", - считает собеседник агентства.

Гедикоглу отметил, что инцидент в Дериндже может в конечном счете побудить участников рынка задуматься о проблемах инфраструктуры хранения и транспортировки зерна. "Мы видим волатильность цен на зерно на фоне конфликта России и Украины и событий вокруг него. В таких условиях инцидент с потерей небольшого количества зерна в Турции может быть воспринят как появление новых и осязаемых рисков, что в итоге отразится на ценах. Если приводить более доступный пример, то это как со взрывом в магазине какой-либо торговой сети. Люди после такого происшествия из страха будут стараться не посещать другие магазины этой фирмы", - сказал он.