Британия ввела санкции в отношении шести оборонных компаний Белоруссии

В черный список в том числе попали Белорусское оптико-механическое объединение, Гомельский радиозавод, "Кидма тек", компания "Оршанский авиаремонтный завод", проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности "Пеленг", "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

Так, в черный список включены Белорусское оптико-механическое объединение (с 2011 года - холдинг "БелОМО"), Гомельский радиозавод, разработчик и производитель оптических и оптико-электронных прицелов, приборов и систем наблюдения "Кидма тек", компания "Оршанский авиаремонтный завод", проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности "Пеленг", компания "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", которая специализируется на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО.

Рестриктивные меры предусматривают заморозку активов перечисленных компаний на территории Великобритании, если они будут обнаружены. В качестве обоснования для введения санкций указана выгода, которую эти компании якобы получают от правительства Белоруссии в "стратегически важном" для него оборонном секторе.