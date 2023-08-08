"Автодор" нанесет на своих трассах экспериментальную разметку для обеспечения безопасности

Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом, отметили в компании

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Автодор" нанесет на восьми участках подведомственных ему трасс экспериментальную разметку для обеспечения безопасности движения автомобилей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом - до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье - на Центральной кольцевой автодороге. Еще четыре - на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях", - сообщили в "Автодоре".

Горизонтальная разметка будет представлять собой серию стрелок или галочек (шевронов). Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию.

"Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч - это 55 м, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч - 65 м", - отметили в госкомпании.

Новая разметка должна поспособствовать снижению аварийности и повышению безопасности движения на скоростных дорогах. По итогам анализа аварийности в местах, где проводится эксперимент, такая разметка может появиться и на других участках трасс "Автодора".