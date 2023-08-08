Через "Госключ" за два года подписали более 2,7 млн документов

По данным Минцифры, через приложение оформили более 3,3 млн сертификатов электронной подписи

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 2,7 млн документов подписано через мобильное приложение "Госключ" с момента его запуска, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Госключ" - это мобильное приложение, в котором можно бесплатно оформить и использовать электронную подпись. За два года работы в нем подписано более 2,7 млн документов", - отмечается в сообщении.

Также через приложение оформлено более 3,3 млн сертификатов электронной подписи.

По данным Минцифры, через "Госключ" чаще всего подписывают налоговые уведомления, договоры с операторами связи, сделки с недвижимостью, включая ипотечные договоры, и документы для открытия бизнеса.

"С "Госключом" можно получить более 40 государственных и региональных услуг. Также к сервису подключились 50 компаний и еще около 100 находятся в процессе интеграции", - добавили в министерстве.

Приложение "Госключ" стало доступно в августе 2021 года.