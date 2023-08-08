В Испании из-за погоды апельсины и мандарины стали приобретать форму груши

В La Uni Llauradora отметили, что погодные условия все больше "влияют на обычное поведение растений"

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Испанская сельскохозяйственная организация La Uni Llauradora сообщила об изменении формы мандаринов и апельсинов, выращиваемых в автономном сообществе Валенсия, на фоне погодных условий, в частности экстремальной жары.

Как говорится в пресс-релизе союза, некоторые плоды принимают форму груши. "В последние недели у апельсинов и мандаринов была обнаружена физиопатия, которая значительно удлиняет плоды и придает им форму, совершенно отличную от той, которая должна быть нормальной на данном этапе сельскохозяйственного года", - уточнили в организации.

Она пояснила, что "более грушевидная" форма "может быть следствием воздействия экстремальных погодных условий", с которыми страна столкнулась весной и летом и которые вызвали "физиологические повреждения и различное поведение растений". "В этих конкретных случаях это может быть связано со стрессом во время цветения", - отмечается в пресс-релизе.

В организации добавили, что пока речь не идет о "тревожном ущербе" во всем автономном сообществе Валенсия. Однако в La Uni Llauradora обратили внимание на то, что погодные условия все больше "влияют на обычное поведение растений".

Сейчас в Испании вновь установилась экстремальная жара. В этой связи государственное метеорологическое агентство объявило предупреждение о неблагоприятной погоде почти на всей территории пиренейского королевства. Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 44 градуса. Кроме того, несколько регионов страны сталкивается с последствиями засухи из-за недостаточного количества осадков.