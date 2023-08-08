Utair с 30 сентября начнет раз в неделю летать из Сургута в Дубай

Самолеты будут летать по субботам: из Сургута - в 08:20, из Дубая - в 14:30 по местному времени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 30 сентября начнет раз в неделю летать из Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"С 30 сентября 2023 года Utair запускает новый прямой рейс Сургут - Дубай. Вылеты по субботам: из Сургута - в 08:20, из Дубая - в 14:30 по местному времени", - сказано в сообщении.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.