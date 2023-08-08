Kyodo: МО Японии планирует запросить на 2024 финансовый год рекордный бюджет в $49 млрд

По информации агентства, бюджетный запрос могут сформировать в течение августа

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии планирует запросить на 2024 финансовый год (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года) бюджет в рекордном размере 7 трлн иен (порядка $49 млрд). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его информации, бюджетный запрос планируется сформировать в течение августа. В заявке будут учтены средства, необходимые для закупки ракет большой дальности японского производства в рамках политики Токио по получению потенциала нанесения контратаки по возможному противнику, а также для строительства двух специальных кораблей ПВО с системами Aegis. Их было решено построить вместо двух наземных комплексов Aegis Ashore, от которых впоследствии пришлось отказаться.

Японское правительство в 2022 году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида распорядился обеспечить финансирование бюджета на оборонные нужды в 2027 году на уровне 8,9 трлн иен ($62,2 млрд). Сейчас эти расходы составляют порядка 6,8 трлн иен ($47,5 млрд).