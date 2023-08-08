Цена летнего дизеля на бирже впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну

Ситуация с ценами на бензин в России

Показатель обновляет рекордные значения пятый торговый день подряд

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России вновь обновила рекорд и впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,46%, до 61,224 тыс. рублей за тонну. Его стоимость обновляет рекордные значения пятый торговый день подряд.

Второй день подряд ценовой рекорд обновляет и топочный мазут. Этот вид топлива подорожал на 1,62%, до 34,184 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,48%, до 61,473 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - увеличилась на 0,49%, до 67,714 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) немного подорожало - на 0,15%, до 65,098 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 3,58%, до 19,581 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 2,15%, до 15,933 тыс. рублей за тонну.