Перевозки контейнеров по сети РЖД в июле выросли на 15%

Они составили 618,3 тыс. ДФЭ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Контейнерные перевозки по сети железных дорог России в июле текущего года выросли на 15% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 618,3 тыс. ДФЭ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"В июле 2023 года во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, перевезли 618,3 тыс. ДФЭ, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Перевозки контейнеров за январь - июль 2023 года по сети РЖД увеличились на 12,6% по сравнению с прошлым годом и составили 4,19 млн ДФЭ. Во внутреннем сообщении рост контейнерных отправок составил 13,7% к январю - июлю 2022 года, до 1,66 млн ДФЭ.

Наибольший прирост наблюдается в перевозках зерна - 62,6 тыс. (рост в 2,5 раза к январю - июлю 2022 года), химических и минеральных удобрений - 152,2 тыс. (рост - в 2,4 раза), автомобилей и комплектующих - 250,6 тыс. (рост в 2 раза), картофеля, овощей, фруктов - 9,6 тыс. (рост в 1,5 раза). При этом произошло снижение контейнерных отправок цветной руды и серного сырья - 18,1 тыс. (-17,2%), рыбы - 19,4 тыс. (-4,3%), цветных металлов - 76,5 тыс. (-3,2%), мяса и масла животного - 15,4 тыс. (-1%).