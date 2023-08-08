Театр на Малой Бронной в Москве получил дополнительные электромощности

По данным компании "Россети Московский регион", театр обеспечен электроснабжением по второй категории надежности

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" выдали дополнительные 400 кВт мощности театру на Малой Бронной в центре столицы, которые понадобились для работы современного технического оснащения сцены и здания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для этого были проложены четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 600 м, в том числе методом горизонтально направленного бурения было пройдено 150 м трассы. Проведена реконструкция трансформаторной подстанции, в которой трансформаторы заменены на более мощные - 2х1250 кВА, и установлены четыре прибора учета, интегрированные в автоматизированную систему учета электроэнергии. Теперь совокупная присоединенная мощность составляет почти 700 кВт", - говорится в сообщении.

Как заверили в компании, театр обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной кабельной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Театр на Малой Бронной был основан в 1945 году. Сегодня он является одним из самых посещаемых театров столицы. В труппе театра, художественным руководителем которого является Константин Богомолов, служат более 120 актеров, среди которых народный артист РФ Игорь Верник, заслуженные артисты РФ Игорь Миркурбанов и Александр Семчев.

Ранее специалисты "Россети Московский регион" обеспечили дополнительными энергомощностями Московский драматический театр им. А. С. Пушкина на Тверском бульваре, увеличив совокупную присоединенную мощность до 450 кВт.