Лукашенко заявил об обеспечении продбезопасности в Белоруссии по итогам уборочной кампании

По словам президента страны, необходимо мобилизоваться, тогда не будет проблем и с фуражным зерном

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит проблем с обеспечением продовольственной безопасности республики по итогам завершения уборочной кампании, несмотря на сложные погодные условия.

"Я вижу, что по продовольственной безопасности наших людей мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше 1 млн тонн зерновых колосовых для госнужд. Мы заготовим нужное количество рапса. Все здесь нормально складывается", - сказал Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба. По его словам, страна находится в середине уборочной кампании, и необходимо мобилизоваться, тогда не будет проблем и с фуражным зерном.

Лукашенко обратил внимание, насколько в этот период спрессованы по времени все работы на селе. При этом отметил, что в Белоруссии как всегда - "то засушит, то зальет". "Вы это видите, знаете эти проблемы. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать", - подчеркнул белорусский лидер. Он заметил, что после засухи с началом дождей активно пошли в рост травы, соответственно, надо воспользоваться моментом и заготовить корма. Особый акцент Лукашенко сделал на севе озимых культур.

Ранее в правительстве заявляли, что Белоруссия рассчитывает в 2023 году собрать валовый урожай зерновых и зернобобовых, а также рапса и кукурузы в размере более 9 млн тонн, при этом сбор зерновых, зернобобовых культур - около 7 млн тонн, что ниже прошлогоднего. Лукашенко ранее заявлял, что одобряет решение правительства закупить прядка 500 тыс. тонн российского зерна с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике из-за засушливой погоды.