ФРГ одобрила продажу завода по производству микрочипов американской Littelfuse

Сумма сделки составила порядка €93 млн

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Германии одобрили сделку на сумму около €93 млн по продаже завода дортмундской компании Elmos по производству полупроводниковых плат американскому производителю Littelfuse. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте германской компании.

"Федеральное Министерство по делам экономики и защиты климата Германии в соответствии с законодательством о внешней торговле дало разрешение на продажу производства (завода - прим. ТАСС) пластин компании Elmos Semiconductor SE <...> компании Littelfuse Inc. <...> без каких-либо условий", - сообщается в документе. В нем также отмечается, что соответствующее разрешение антимонопольного ведомства страны было получено 27 июля. Месяцем ранее стороны подписали сделку о продаже "на общую сумму около €93 млн", уточняется в документе.

Littelfuse обязуется сначала перевести германской компании порядка €37 млн, а оставшаяся часть стоимости будет выплачена по завершении сделки, которая "вступит в силу в конце 2024 года". Из заявления также следует, что все 225 сотрудников завода перейдут под руководство американской фирмы.

В конце 2022 года агентство Bloomberg информировало, что Вашингтон пытается убедить Германию и другие страны Европы не позволять Китаю приобретать контрольные пакеты в стратегически важных компаниях. Как подчеркивало агентство, Вашингтон обеспокоен возможным тесным сближением Берлина с Пекином. После этого власти ФРГ не разрешили китайскому инвестору приобрести завод по производству полупроводников компании Elmos.