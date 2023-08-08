Решетников предложил странам БРИКС создать контактную группу по устойчивому развитию

Министр экономического развития РФ презентовал российскую инициативу создания новой институциональной структуры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников принял участие в 13-й встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В ходе онлайн-мероприятия он предложил создать контактную группу по устойчивому развитию и климату для обмена лучшими практиками, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России (МЭР).

Министр презентовал участникам встречи российскую инициативу создания новой институциональной структуры - Контактной группы БРИКС по устойчивому развитию и климату. "Предлагаем провести ряд мероприятий для обмена лучшими практиками в области низкоуглеродного развития, продвижения ESG-повестки и моделей ответственного потребления в странах БРИКС", - подчеркнул Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Минэкономразвития РФ пригласил партнеров по БРИКС присоединиться к формированию экономической повестки предстоящего года российского председательства в объединении.

В ходе своего выступления министр также отметил положительную динамику развития торговли со странами БРИКС. "По итогам 2022 года внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС увеличился на 40,5% и достиг рекордных $230 млрд", - приводит пресс-служба слова Решетникова.

В повестку встречи вошли вопросы укрепления многосторонней торговой системы и реформы ВТО, упрощения условий торговли и инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, цифровизации и поддержания бесперебойного функционирования цепочек поставок, отметили в пресс-службе МЭР.

Мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках председательства Южно-Африканской Республики в объединении БРИКС. В российском министерстве отметили, что по итогам встречи стороны согласовали коммюнике министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, закрепляющее достигнутые договоренности стран объединения по основным вопросам повестки на экономическом треке.