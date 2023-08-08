В Литве считают возможным синхронизировать электросети с ЕС вместе с остальной Прибалтикой

В одиночку Вильнюс сделать этого не сможет, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Намеченная синхронизация через Польшу электросетей стран Балтии с Западной Европой возможна только совместно, в одиночку Вильнюс сделать этого не сможет. Об этом агентству BNS заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Синхронизироваться в одиночку мы не можем, только вместе, поэтому важно прежде всего по срокам завершения проекта добиться общего решения", - сказала она.

Одновременно с синхронизацией страны Балтии отключатся от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). "Отключиться от БРЭЛЛ мы можем и в одиночку, но это не синхронизация", - отметила Шимоните.

Для отключения необходимо расторгнуть договор по БРЭЛЛ. Это должно быть сделано до августа следующего года, иначе соглашение от 2001 года будет продлено автоматически.

Завершение синхронизации первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и довести его до конца хотя бы к середине 2024 года. В Таллине заявили, что завершат переформирование своих электросетей не раньше начала 2025 года. Рига также не хотела бы форсировать процесс из-за технических проблем.

В апреле Литва успешно протестировала работу национальных электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы.