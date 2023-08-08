Таджикские экспортеры не столкнулись с проблемами из-за санкций при поставках в Россию

Внешнеторговый оборот между странами в 2022 году превысил $1,67 млрд

ДУШАНБЕ, 8 августа. /ТАСС/. Компании, которые экспортируют товары из Таджикистана в Россию, не столкнулись с проблемами в расчетах и доставке из-за введения против России санкций странами Запада. Об этом сообщил на пресс-конференции директор агентства по экспорту Бахриддин Сироджиддинзода.

"С нашей стороны никаких проблем нет. Те товары, которые не облагаются санкциями, продукты питания - с нашей стороны проблем нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия является главным торговым партнером Таджикистана, внешнеторговый оборот между странами в 2022 году превысил $1,67 млрд, что больше аналогичного показателя за 2021 год почти на 24%.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, Россия также входит в число основных партнеров по экспорту товаров из республики - по итогам первого полугодия 2023 года из республики в РФ экспортировано товаров на сумму более $84,2 млн.