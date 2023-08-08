Финляндия запретила "дочке" "Яндекса" передавать РФ персональные данные пользователей

Уполномоченный по защите персональных данных страны Ану Талус считает, что Yango не может обеспечить их защиту в соответствии с законодательством ЕС

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус запретила передавать данные пользователей службы такси Yango, которая является дочерним брендом ООО "Яндекс", в Россию на фоне законодательной реформы в РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса уполномоченного.

"Уполномоченный считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС, особенно после законодательной реформы в России. В связи с этим необходимо принятие решения о приостановке передачи и запрете обработки персональных данных", - указано в документе.

Уточняется, что запрет вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 30 ноября. Сбором и обработкой персональных данных для Yango занимается компания Ridetech International B.V., базирующаяся в Нидерландах. К персональным данным относятся, в частности, геопозиция клиента и адрес поездки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее ФСБ получить круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.