Путин приостановил некоторые положения налоговых договоров с недружественными странами

Правительству в связи с этим поручили принять меры по снижению влияния на экономику последствий приостановки действия этих договоров

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

Правительству при этом поручается принять меры по снижению влияния на экономику РФ последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров. Также кабмин должен внести в Госдуму законопроект о приостановке действия таких документов. МИД России поручается уведомить иностранные государства о принятом решении.

В частности, указ приостанавливает действие некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года, Соглашения между правительствами РФ и Канады об избежании двойного налогообложения от 1995 года, Соглашения РФ с Швейцарией об избежании двойного налогообложения от 1995 года, а также налоговых документов с Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и прочими недружественными странами.

В феврале Путин утвердил денонсацию соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Кроме того, в июле Дания уведомила РФ о денонсации конвенции об избежании двойного налогообложения.

О двойном налогообложении

Двойное налогообложение - это взимание налогов в разных странах с одних и тех же доходов человека или компании, если, например, он является гражданином одной страны, а доход получает в другой. Договоры об избежании двойного налогообложения призваны не допустить этого и заключаются, в том числе, для поощрения развития экономического сотрудничества между государствами.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как говорилось в сообщении Минфина, в этом случае применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.

При этом, как позднее пояснял статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, так как в соглашениях будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.

Согласно президентскому указу, "нетронутым" остался, например, пункт договора с США, по которому лица, находящиеся в одном из двух договаривающихся государств, могут использовать в качестве зачета против налога на доходы такой же налог, уплаченный в другой стране.