В России из-за жары вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы

Участники рынка ретейла отмечают резкий рост продаж климатической техники для охлаждения помещений в начале августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне в начале августа на фоне жаркой погоды увеличили покупки климатической техники для охлаждения помещений, сообщили опрошенные ТАСС участники рынка ретейла.

"За прошедшую неделю мы отмечаем увеличение интереса к климатической технике на 20-60% неделя к неделе в зависимости от типа устройств. Самую высокую динамику спроса продемонстрировали вентиляторы напольные и колонные, а также мобильные кондиционеры", - рассказала старший менеджер товарной категории департамента "Дом и забота о себе" группы "М.Видео-Эльдорадо" Маргарита Большеченко.

Наибольший объем продаж, по ее словам, традиционно приходится на сплит-системы со встроенным Wi-Fi модулем. При этом собеседник ТАСС подчеркнула, что ассортимент летней климатической техники достаточен для удовлетворения текущего спроса - он насчитывает более 600 моделей.

"Стоимость климатической техники находится преимущественно на уровне прошлого года, для покупателей действуют скидки, подарки и специальные предложения на установку", - добавила Большеченко.

В пресс-службе Ozon сообщили ТАСС, что на неделе с 27 июля по 3 августа покупатели Москвы и Московской области приобрели на маркетплейсе на 56% больше вентиляторов и в два раза больше мобильных кондиционеров, чем на неделе до этого, с 20 по 27 июля.

Wildberries также отмечает всплеск спроса на технику для охлаждения помещений из-за резкого роста температуры и жары. "С 1 по 7 августа 2023 года по сравнению с аналогичной неделей год назад продажи вентиляторов в штуках на Wildberries взлетели на 188%, кондиционеров воздуха - на 69%", - отметили в пресс-службе.

Компания также зафиксировала резкий рост спроса на портативные мини-кондиционеры: на 216% в годовом выражении. "Техники достаточно для удовлетворения текущего спроса", - указали в Wildberries.

Оценка рынка

В целом, по оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", в общей сложности за первые шесть месяцев российский рынок кондиционеров составил более 600 тыс. штук - это рост более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом на модели с Wi-Fi модулем в этом году приходится около 10% от общего объема продаж на рынке: спрос на устройства демонстрирует кратный рост с минимальной базы прошлого года.

"Активный рост демонстрирует сегмент сплит-систем со встроенным Wi-Fi модулем. Технология получает более широкое распространение и переходит из моделей верхнего ценового сегмента в базовые и средние по цене кондиционеры", - рассказала Большеченко.