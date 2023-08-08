В МИД КНР заявили, что страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Китая

Ужесточение Евросоюза экспорта высокотехнологичной продукции в страну является прямой причиной снижения потенциала европейского экспорта в государство и возникновения торгового дисбаланса, отметили в офисе официальных представителей китайского дипведомства

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Китая, если хотят решить проблему торгового дисбаланса. Об этом заявили в офисе официальных представителей МИД КНР.

"В последние годы ЕС ужесточил экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что является прямой причиной снижения потенциала европейского экспорта в КНР и возникновения торгового дисбаланса. Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему, она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Евросоюз уже не раз выражал обеспокоенность в связи с растущим дисбалансом в торговых связях с Китаем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле заявила, что "за последние десять лет дефицит торгового баланса ЕС [c КНР] увеличился более чем в три раза", достигнув в 2022 году отметки "почти €400 млрд". Глава ЕК, в частности, посетовала на якобы "недобросовестную практику [Китая] в некоторых секторах" в отношении европейских предприятий, препятствующую их доступу на китайский рынок.