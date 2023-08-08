Многодетные семьи Калмыкии получат выплаты от региона на подготовку 14 тыс. детей к школе

Размер выплаты составит 5 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 8 августа. /ТАСС/. В Калмыкии единовременно выплатят многодетным семьям на подготовку школьников к новому учебному году по 5 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста, поддержку до 1 сентября получат около 14 тыс. детей. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства - министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева.

"Подготовка детей к школе - затратное дело, и особенно это отражается на бюджете многодетных семей. На единовременные выплаты к 1 сентября по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова республика планирует направить 70 млн рублей. Единовременные выплаты из республиканского бюджета по 5 тыс. рублей получат около 14 тыс. школьников, воспитывающихся в многодетных семьях", - сказала вице-премьер, уточнив, что средства направляются на приобретение одежды для школы и канцелярские принадлежности.

По словам Ользятиевой, выплаты уже осуществляются, и на сегодняшний день их получили 4,1 тыс. школьников из многодетных семей. В 2022 году получателями единовременных выплат стали свыше 11,2 тыс. детей, республика направила на эти цели 50,8 млн рублей.

Право на получение выплаты имеют семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения на 1 июня. Поддержка предоставляется на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях республики. Единовременная выплата предоставляется территориальными органами соцзащиты населения на основании имеющихся у них данных. Соответствующие справки из общеобразовательных учреждений необходимы только в случаях, если ребенок в 2023 году поступил в первый или десятый классы, сменил школу, или семья впервые становится на учет как многодетная, уточнили в пресс-службе министерства социального развития, труда и занятости региона.

Калмыкия - один из 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.