8 августа, 12:23

Вьетнам на 61% увеличил импорт нефтепродуктов для обеспечения спроса внутреннего рынка

Как сообщили в местном Министерстве промышленности и торговли, за первые семь месяцев 2023 года в этих целях было потрачено $5 млрд

ХАНОЙ, 8 августа. /ТАСС/. Вьетнам значительно увеличил импорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение ими внутреннего рынка на период остановки на техобслуживание одного из двух нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Как сообщили в местном Министерстве промышленности и торговли, за первые семь месяцев 2023 года Вьетнам потратил $5 млрд на импорт нефтепродуктов, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными поставщиками выступили Южная Корея, Сингапур и Малайзия. Республика продолжает наращивать поставки нефтепродуктов из-за рубежа, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка на период запланированной с 25 августа остановки сроком на 55 дней для технического обслуживания нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нгишон", который является основным производителем продукции нефтехимии во Вьетнаме.

Введенный в эксплуатацию в 2018 году "Нгишон" - один из крупнейших нефтехимических комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. НПЗ, который принадлежит четырехстороннему совместному предприятию, в состав которого помимо вьетнамской госкорпорации по нефти и газу PetroVietnam, также вошли кувейтская компания Kuwait Petroleum, японские Idemitsu Kosan Co иMitsui Chemicals Inc. "Нгишон" выпускает около 10 видов наиболее востребованной продукции нефтехимии и удовлетворяет около 40% ежемесячной потребности Вьетнама в топливе. 

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