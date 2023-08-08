В Новгородской области реализация соцконтрактов превысила среднероссийские показатели

Губернатор Андрей Никитин сообщил, что всего в регионе заключили около 15 тыс. таких контрактов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уровень реализации социальных контрактов в Новгородской области превышает средние показатели по стране на 7-8%. Об этом на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" сообщил губернатор Новгородской области, наставник конкурса "Лидеры России" Андрей Никитин.

"Мы были пилотом в соцконтрактах, <…> и до сих пор у нас уровень успешной реализации соцконтрактов, он выше, чем по стране, <…> наш показатель примерно на 7-8% выше, чем средний",- сказал он.

Программа социальных контрактов предполагает выделение 300 тыс. рублей в рамках четырех основных направлений - трудоустройства, открытия собственного дела, организации личного подсобного хозяйства или попадания в трудную жизненную ситуацию.

Никитин подчеркнул, что показателем успешной реализации социального контракта считается количество семей, которые за счет его оформления вышли из бедности. Всего в регионе заключили около 15 тыс. таких контрактов. В сопроводительной презентации отмечается, что лидерами среди направлений в регионе стали контракты, связанные с трудоустройством, - 5 707 контрактов, и контракты, связанные с трудной жизненной ситуацией, - 5 746.

Вторыми по популярности в регионе стали контракты по открытию собственного дела - 2 946. По словам губернатора, именно Новгородская область стала инициатором практики включения в программу соцконтрактов отделений МФЦ и центров "Мой бизнес". Так, после успешного прохождения обучения в центре "Мой бизнес" участник программы может получить дополнительно к 300 тыс. кредит в 1-2 млн рублей под 1%.

Губернатор подчеркнул, что по всей России в программе социальных контрактов участвуют уже около 1 млн человек, а общее количество заключенных контрактов составляет почти 300 тыс.

Территория смыслов

Пятый Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" проходит с 26 июля по 2 сентября на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия - страна возможностей" - Мастерской управления "Сенеж". Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Россия - страна возможностей". Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" входит в линейку платформы "Росмолодежь. События".