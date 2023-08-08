Страны БРИКС на саммите в ЮАР планируют обсудить перспективы дедолларизации

Они также намерены рассмотреть перспективы введения единой валюты

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсудят перспективы введения единой валюты и возможности дедолларизации на саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его информации, одной из главных тем повестки дня, помимо возможного приема в организацию новых членов, станет расширение торговли в национальных валютах и снижение зависимости от доллара. Участники БРИКС стремятся снизить свою зависимость от американской валюты уже более 10 лет, однако именно сейчас, на фоне продолжающегося конфликта на Украине и заморозки правительством США около $300 млрд российских валютных резервов, тема дедолларизации становится все более актуальной, указывает телеканал.

По его данным, страны БРИКС сталкиваются со множеством препятствий на пути к новой расчетной системе. Более 80% международных торговых операций осуществляется в долларах США, на их долю приходится 58% мировых валютных резервов. Кроме того, введение единой валюты стран БРИКС осложняется необходимостью создания надежной системы регулирования, которая будет учитывать особенности политической и экономической динамики стран объединения. Хотя полная дедолларизация, возможно, не произойдет в ближайшем будущем, механизмы для ее достижения уже запущены, подчеркивает телеканал.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, он пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят расширение организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, включая Иран.