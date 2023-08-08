TSMC инвестирует $3,8 млрд в строительство завода в Германии

Речь идет об инвестициях в дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в мире производителя проводников тайваньской компании TSMC одобрил строительство завода в Германии за €3,5 млрд (около $3,8 млрд). Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет об инвестициях в дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company, в которой TSMC будет обладать контрольным пакетом акций.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ в понедельник сообщила, что TSMC намерена открыть производство полупроводников в Дрездене. Как заявили собеседники издания, проект подразумевает финансирование со стороны правительства ФРГ. По данным источников газеты, было обещано, что правительство Германии поддержит строительство завода, выделив €5 млрд. TSMC будет управлять заводом в рамках совместного предприятия с партнерами Bosch, Infineon и NXP. Предполагается, что каждый из ее партнеров будет иметь по 10% в совместном предприятии.

Тайвань является одним из лидеров в сфере производства и экспорта полупроводниковых изделий, а базирующаяся там корпорация TSMC считается крупнейшей в этой области в мире. Ее доля на мировом рынке превышает 50%.