МИА "Россия сегодня" подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

Его название и логотип идентичны ранее ликвидированной радиостанции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня"), возглавляемое Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым, 2 августа подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Об этом свидетельствуют данные реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента.

Согласно данным заявок, название и логотип нового бренда идентичны ранее ликвидированной радиостанции.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены. Впоследствии совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.

В новость внесена правка (16:05 мск) - передается с исправлением имени в 1-м абзаце, правильно - Дмитрием.